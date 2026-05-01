Il difensore francese torna all’Inter dopo aver giocato con il Marsiglia, ma non rimarrà in prestito. La società francese non eserciterà l’opzione di riscatto, e così il giocatore lascerà l’Italia a breve. La permanenza dell’atleta nel club nerazzurro sarà temporanea, con un addio ormai praticamente deciso. La situazione contrattuale e le decisioni delle parti segnano un’uscita imminente dal club.

di Alberto Petrosilli Pavard non verrà riscattato dal Marsiglia ma il ritorno all’Inter sarà solo di passaggio: addio del francese praticamente certo. L’ Inter pianifica le strategie d’uscita per i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del 2027. La dirigenza nerazzurra ha preso una decisione definitiva su uno dei profili di ritorno dai prestiti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Pavard torna all’Inter ma solo di passaggio: addio certo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Benjamin Pavard sembra ormai segnato. Il difensore francese, con ogni probabilità, non verrà riscattato dal Marsiglia e farà ritorno alla base al termine della stagione attuale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard torna all’Inter: il difensore rientra dal Marsiglia ma non resterà a Milano. La situazione

Notizie correlate

Pavard a Marsiglia non convince, niente riscatto: torna all’Inter! Rientra nei piani di Chivu?di Redazione Inter News 24Pavard non sarà riscattato per 15 milioni di euro dal Marsiglia, Chivu potrà dargli fiducia nella prossima stagione? Il...

Mercato Inter, deciso il futuro di Pavard: dal riscatto del Marsiglia al prezzo del difensore francese. Tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Pavard: dal riscatto del Marsiglia al prezzo del difensore Il...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dalla Francia - Inter, pochi dubbi sul futuro di Pavard: il Marsiglia ha già preso una decisione; Ligue 1 Calciomercato 2025/2026: acquisti, cessioni ? rumors; Mercato Inter occhi su Mario Gila ma c’è concorrenza | pronta bozza di contratto.

Pavard male a Marsiglia: nel mirino dei tifosi, potrebbe tornare all’InterIl futuro di Benjamin Pavard in questo momento è tutt’altro che scontato. Il francese non ha convinto finora al Marsiglia, dove è approdato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato ... corrieredellosport.it

Inter, player trading per i prossimi acquisti: Bastoni, Carlos Augusto, Dumfries, Pavard, Frattesi e la lista dei calciatori in uscitaIn casa Inter ci si appresta a una rivoluzione: oltre ai calciatori in scadenza di contratto, molti altri potrebbero lasciare. msn.com