Pavard rientra lui vuole l’Inter ma il club e Chivu non sono convinti | ecco com’è andata la sua stagione al Marsiglia

Dopo aver trascorso la stagione in prestito al Marsiglia, Pavard sta per tornare all’Inter. Tuttavia, il club e Chivu non hanno ancora deciso se mantenerlo in rosa. Durante l’anno, il difensore ha disputato diverse partite con la squadra francese, ma la sua posizione rimane incerta. Pavard ha manifestato la volontà di restare all’Inter, anche se la società non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua eventuale permanenza.

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di Stefano Cori Pavard tornerà all’Inter dopo la stagione in prestito al Marsiglia: Chivu però non è sicuro di tenerlo. Questi i suoi numeri del 20252026. Benjamin Pavard farà rientro all’Inter tra pochissimi giorni. Il difensore francese, dopo un anno in prestito al Marsiglia, vorrebbe giocarsi le sue chance con Cristian Chivu nella prossima stagione. D’altra parte però la società sarebbe intenzionata a cederlo. Sulla questione invece i tifosi sembrerebbero più orientati a trattenerlo, infatti l’ex Bayern Monaco ha lasciato un buon segno tra gli interisti in due stagioni con la Beneamata sotto la guida di mister Simone Inzaghi. Ma com’è andata la stagione di Benjamin Pavard al Marsiglia?. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard rientra, lui vuole l’Inter ma il club e Chivu non sono convinti: ecco com’è andata la sua stagione al Marsiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pavard torna all’Inter: il difensore rientra dal Marsiglia ma non resterà a Milano. La situazionedi Alberto PetrosilliPavard non verrà riscattato dal Marsiglia ma il ritorno all’Inter sarà solo di passaggio: addio del francese praticamente certo... Inter, Pavard non convince il Marsiglia: Chivu pensa al reintegro? Gli scenariCon 7 giornate al termine, più un’ulteriore semifinale di Coppa Italia, l’Inter pensa già a pianificare il proprio futuro. Romano: Pavard-Inter, storia finita: tornerà in Italia e sarà ancora cedutoBenjamin Pavard resta totalmente fuori dai piani dell’Inter, quantomeno allo stato attuale delle cose. Questo è l'aggiornamento offerto da Fabrizio Romano: ci si aspetta che Pavard rientri dal prestit ... msn.com