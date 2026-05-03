L’Inter ha conquistato il titolo di campione d’Italia per la stagione 20252026, battendo il Napoli e portando a casa il trofeo. La squadra ha dimostrato una prestazione solida e costante durante tutto il campionato, arrivando a festeggiare la vittoria con diverse giornate di anticipo. La vittoria è stata ufficializzata nelle ultime partite, sancendo la fine di una lunga corsa durata tutta la stagione.

Milano, 3 maggio 2026 – Lo Scudetto 20252026 è dell’Inter, che lo scuce dalle maglie del Napoli e lo fissa sul nerazzurro di una squadra dominante e autorevole. L’accelerazione invernale ha spaccato il campionato e portato Christian Chivu, uno dei reduci del triplete, a vincere il tricolore alla prima stagione sulla panchina interista. Sono ventuno Scudetti nella storia del club e il primo per il tecnico rumeno, arrivato l’estate scorsa dopo aver debuttato in Serie A con il Parma, salvandolo dagli inferi della Serie B. E’ il trionfo di uno degli eredi di Josè Mourinho e come lui ha vinto il titolo alla prima stagione. Chivu è stato capace,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter campione d’Italia, Marotta: “È lo Scudetto di Chivu”

INTER CAMPIONE D'ITALIA MAROTTA I PIU BRAVI I PIU FORTI! #seriea #inter #news #campionato #chivu

Notizie correlate

Inter campione d’Italia per la 21ª volta! Chivu vince lo Scudetto dopo un campionato stradominatoL'Inter batte il Parma a San Siro (2-0) e fa esplodere la festa per la conquista del titolo tricolore.

Leggi anche: Inter campione d’Italia, dopo lo scudetto la rivoluzione sul mercato e nel modulo: via almeno in 6, cosa servirà a Chivu

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Inter campione d’Italia, la cavalcata nerazzurra fino allo scudetto 2025-2026; Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; Cosa volete fare da grandi?: il romanzo del primo scudetto di Chivu all'Inter. Quello con la Primavera; Il film dello scudetto dell'Inter.

Inter campione d'Italia, è lo scudetto numero 21: esplode la festa nella Milano nerazzurra, folla in piazza Duomo. Marotta: Questo è lo scudetto di ChivuL'Inter è campione d'Italia. La formazione di Chivu ha vinto il tricolore numero 21, decisivo il successo sul Parma. L'Inter di Chivu ha vinto il 21esimo scudetto. Tutti gli aggiornamenti sulla festa ... ilgazzettino.it

Inter campione d'Italia, festa a San Siro: Parma battuto 2-0, è il 21° scudettoThuram e Mkhitaryan firmano il successo che vale il titolo. Cristian Chivu entra nella storia: è il secondo nerazzurro di sempre a vincere il campionato sia da giocatore che da allenatore. today.it

L'Inter di Chivu trionfa, i tifosi festeggiano lo Scudetto sui social: meme e sfottò a non finire - facebook.com facebook

L' #Inter di Chivu trionfa, i tifosi festeggiano lo Scudetto sui social: meme e sfottò a non finire x.com