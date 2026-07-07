Lunedì 13 alle 14:30 si terrà presso l’Inter Training Centre di Appiano Gentile una conferenza stampa per presentare la stagione 202627. Alla riunione parteciperanno il nuovo allenatore e il presidente e CEO del club. La presentazione si concentrerà sui piani e le strategie per l’annata in corso. La conferenza sarà aperta ai media e trasmessa in diretta.

Ormai ci siamo. È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il via della stagione dell'Inter: lunedì 13 alle ore 14:30, presso l'Inter Training Centre di Appiano Gentile, il mister Cristian Chivu e il presidente e CEO Giusppe Marotta presenteranno l'annata 202627. Di seguito il comunicato ufficiale della società:, "Lunedì 13 luglio alle ore 14:30, presso l'Inter Training Centre di Appiano Gentile, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 20262027. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, Chivu e Marotta presentano la stagione: conferenza in programma lunedì 13

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Lunedì 13 luglio alle ore 14:30, presso l'Inter Training Centre di Appiano Gentile, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2026/2027. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in confer x.com

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