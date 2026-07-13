Inter la conferenza stampa preseason di Chivu | LIVE

L’Inter ha iniziato la preparazione della nuova stagione ad Appiano Gentile con la prima conferenza stampa pre-stagionale del tecnico. Durante l’incontro, l’allenatore ha commentato le prime impressioni sulla squadra e le sfide in vista. La sessione è stata trasmessa in diretta, segnando l’avvio ufficiale del ritiro pre-campionato dei campioni d’Italia.

Inizia la nuova stagione dell’Inter con il raduno ad Appiano Gentile: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro Chivu Parte la stagione dei campioni d’Italia dell’ Inter. Dopo il ‘Double’ scudetto-Coppa Italia, la formazione di Cristian Chivu si è radunata questa mattina ad Appiano Gentile per iniziare gli allenamenti precampionato. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’allenatore rumeno – che nelle scorse settimane ha rinnovato fino al 2028 – ha accolto la squadra senza i nazionali impegnati al Mondiale e con le novità Provedel e Massolin oltre al ritorno di Stankovic, in attesa della decisione finale del CONI sul tesseramento di Khalaili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Conferenza stampa Cristian Chivu pre Milan-Inter

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