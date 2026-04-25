Ultimissime Inter LIVE | la conferenza stampa di Chivu Rocchi si autodimette

Durante la giornata sono arrivate novità importanti dalla squadra nerazzurra. È stata tenuta una conferenza stampa da un membro dello staff tecnico, mentre un dirigente ha annunciato le proprie dimissioni. La redazione di Inter News 24 ha aggiornato in tempo reale tutte le notizie più recenti riguardanti la società.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 25 APRILE. Caso Rocchi, ecco le tre accuse che scuotono il designatore arbitrale: in due di queste c’è l’Inter. Caso Rocchi, l’inchiesta della Procura di Milano ipotizza designazioni “pilotate” e influenze sul VAR per favorire specifici equilibri nel campionato Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter: «Sucic era condizionato dal problema alla mano, Bastoni sta meglio.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu, Rocchi si autodimette Champions League, post Inter-Liverpool: la conferenza stampa integrale di Chivu Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: niente Atalanta per Bastoni, Chivu salta la conferenza stampaCalciomercato Inter, Bastoni e gli altri: rivoluzione in difesa! Tra addii e certezze, cosa succederà in estate? Calciomercato Inter, caccia alla... Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu. Pronti 100 milioni per il mercato estivodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Live - Inter-Cagliari, vigilia caldissima: le ultimissime, lo show di Chivu e Marotta lo blinda!; Coppa Italia, Inter: Chivu contro il Como recupera Bisseck e spera in Bastoni; Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: gioca Torino-Inter? Convocato? Le ultime; Le probabili formazioni della 33^ giornata. Calciomercato Inter, svolta Bastoni: coinvolto in un altro scambioNuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Inter. Per Bastoni il Barcellona offre uno tra Bardghji e Yaakobishvili ... interlive.it La migliore Inter ancora nel secondo tempo: Cagliari travolto, a San Siro c’è già aria di ScudettoL'Inter di Chivu affronta il Cagliari di Pisacane nell'anticipo della 33esima di Serie A. Segui la cronaca in diretta con Interlive.it ... interlive.it Sky – Inter, nuova data per il rientro di Lautaro Le ultimissime da Appiano x.com Coppa Italia, Inter-Como: le ultimissime di formazione, Thuram favorito su Esposito Siete d'accordo Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook