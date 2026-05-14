Ultimissime Inter LIVE | la moviola sul fallo di Pedro Chivu in conferenza stampa

Nella giornata odierna, si sono svolti aggiornamenti importanti per il mondo nerazzurro, tra cui una moviola che ha analizzato un fallo commesso da un giocatore e una conferenza stampa con il commento di un altro atleta. Le notizie sono state trasmesse in tempo reale, offrendo un quadro completo delle ultime novità che riguardano la squadra. La redazione ha raccolto tutte le informazioni più rilevanti per aggiornare i tifosi sugli sviluppi recenti.

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Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 14 MAGGIO. Conferenza stampa Chivu post Lazio Inter: «Il sogno è di squadra, società e tifosi. Successo nato in Usa, ma mi ha ferito una cosa». Conferenza stampa Chivu post Lazio Inter. Le parole del tecnico dei nerazzurri al termine del successo in Coppa Italia valso il decimo titolo Moviola Lazio Inter, il parere di Graziano Cesari: «Il fallo di Pedro? Molto giallo, ma vicino al rosso».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: la moviola sul fallo di Pedro, Chivu in conferenza stampa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu, Rocchi si autodimettedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: niente Atalanta per Bastoni, Chivu salta la conferenza stampaCalciomercato Inter, Bastoni e gli altri: rivoluzione in difesa! Tra addii e certezze, cosa succederà in estate? Calciomercato Inter, caccia alla... Temi più discussi: L'Inter vince la Coppa Italia: è stella d'argento, decimo successo nella sua storia. Chivu centra il Doblete, decisivo il 2-0 sulla Lazio; Formazioni ufficiali Lazio-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Zaccagni, Calhanoglu, Dimarco, Dumfries, Thuram, Lautaro Martinez, Isaksen e Taylor; Napoli, Sinner, Internazionali e Inter: le ultimissime; Lazio-Inter, le ultimissime della finale di Coppa Italia. Probabili formazioni, orari, dove vederla in tv. Ultimissime Inter LIVE?? x.com La verità sull’infortunio di Thuram, che beffa per l’InterLe ultime Inter news e l'infortunio di Marcus Thuram prima della finale di Coppa Italia con la Lazio: ecco cos'ha davvero ... interlive.it Ultimi aggiornamenti: 03 mag 2026, 23:32Bastava un pareggio all’Inter per laurearsi per la 21esima volta Campione d’Italia e conquistare aritmeticamente il titolo della stagione 2025/2026, ma contro il Parma i ragazzi di Cristian Chivu non ... calciomercato.com