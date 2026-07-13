Oggi è iniziata la stagione 2026-27 dell’Inter con il primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ha annunciato di voler inserire Diouf in quinta posizione e ha espresso curiosità nel vedere Stankovic in campo. Beppe Marotta ha confermato l’obiettivo di qualificarsi in Champions League, parlando anche di Khalaili e Palestra. La conferenza stampa ha segnato l’avvio ufficiale della nuova stagione del club.

di Giuseppe Colicchia Inizia oggi la stagione 202627 dell’Inter, col primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile: Beppe Marotta e Cristian Chivu intervengono in conferenza. Stamattina le porte di Appiano Gentile si sono riaperte per accogliere i calciatori dell’Inter che hanno iniziato oggi il ritiro estivo in vista della prossima stagione, 202627. Alle 14:30 interverranno in conferenza stampa il presidente Beppe Marotta e l’allenatore Cristian Chivu. Noi di InterNews24 la seguiremo live. Parla il presidente nerazzurro, Beppe Marotta. ORGOGLIO E OBIETTIVI – « Per noi è motivo d’orgoglio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Inter, la conferenza stampa di inizio stagione. Chivu: «Diouf ho la pazza idea di metterlo quinto, curioso di vedere Stankovic in campo». Marotta: «Champions tra gli obiettivi, su Khalaili e Palestra…»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA CONFERENZA STAMPA DI CRISTIAN CHIVU E BISSECK | BORUSSIA DORTMUND - INTER | SEASON 2025/26

Notizie e thread social correlati

Inter, la conferenza stampa di inizio stagione 2026/27 LIVE: parlano Marotta e ChivuL’Inter ha aperto ufficialmente la stagione 2026/27 con il primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile.

Inter, al via alla stagione 2026/2027: lunedì 13 luglio la conferenza stampa di Marotta e ChivuL'Inter ha annunciato che lunedì 13 luglio si terrà una conferenza stampa ad Appiano Gentile, durante la quale i vertici del club e l’allenatore...

Temi più discussi: Stagione 2026/27, il 13 luglio la presentazione; La presentazione della nuova stagione in diretta; Inter, Chivu e Marotta presentano la stagione: conferenza in programma lunedì 13; Khalaili non supera le visite mediche, l'annuncio di Marotta: Per il Coni non è idoneo.

Giuseppe Marotta ha rivelato in conferenza stampa che Khalaili non ha ottenuto l'idoneità per giocare La decisione è stata presa dall'Istituto di Medicina dello sport di Milano del CONI L'ad dell'Inter ha dichiarato: L'idoneità nasce da un ente terzo, non pa x.com

Inter, la conferenza stampa di inizio stagione 2026/27 live: parlano Marotta e ChivuInizia oggi la stagione 2026/27 dell’Inter, col primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile: Beppe Marotta e Cristian Chivu intervengono in conferenza Stamattina le porte di Appiano Gentile si sono riap ... msn.com

Inter, Marotta: Ci teniamo il ruolo di favoriti con orgoglio. Ora miglioriamo in ChampionsIl presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, al fianco di Cristian Chivu, presenta in conferenza stampa la nuova stagione dei nerazzurri. tuttomercatoweb.com