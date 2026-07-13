Inter la conferenza stampa di inizio stagione Chivu | Diouf ho la pazza idea di metterlo quinto curioso di vedere Stankovic in campo Marotta | Champions tra gli obiettivi su Khalaili e Palestra…

Da internews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è iniziata la stagione 2026-27 dell’Inter con il primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ha annunciato di voler inserire Diouf in quinta posizione e ha espresso curiosità nel vedere Stankovic in campo. Beppe Marotta ha confermato l’obiettivo di qualificarsi in Champions League, parlando anche di Khalaili e Palestra. La conferenza stampa ha segnato l’avvio ufficiale della nuova stagione del club.

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di Giuseppe Colicchia Inizia oggi la stagione 202627 dell’Inter, col primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile: Beppe Marotta e Cristian Chivu intervengono in conferenza. Stamattina le porte di Appiano Gentile si sono riaperte per accogliere i calciatori dell’Inter che hanno iniziato oggi il ritiro estivo in vista della prossima stagione, 202627. Alle 14:30 interverranno in conferenza stampa il presidente Beppe Marotta e l’allenatore Cristian Chivu. Noi di  InterNews24  la seguiremo live. Parla il presidente nerazzurro, Beppe Marotta. ORGOGLIO E OBIETTIVI – « Per noi è motivo d’orgoglio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, la conferenza stampa di inizio stagione. Chivu: «Diouf ho la pazza idea di metterlo quinto, curioso di vedere Stankovic in campo». Marotta: «Champions tra gli obiettivi, su Khalaili e Palestra…»
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