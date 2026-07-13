Inter-Khalaili ore decisive | attesa per il verdetto Il club intanto individua l' alternativa

Notizia in breve

L'Inter attende il risultato di un procedimento riguardante Anan Khalili, esterno israeliano acquistato dall'Union Saint-Gillois. Entro 48 ore sarà comunicato il verdetto sulla validità del suo tesseramento, attualmente sospeso. Nel frattempo, il club sta cercando un'alternativa nel caso in cui il trasferimento non venga approvato. La decisione riguarda le condizioni contrattuali e le normative sulla registrazione dei giocatori.