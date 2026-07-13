Inter-Khalaili ore decisive | attesa per il verdetto Il club intanto individua l' alternativa
L'Inter attende il risultato di un procedimento riguardante Anan Khalili, esterno israeliano acquistato dall'Union Saint-Gillois. Entro 48 ore sarà comunicato il verdetto sulla validità del suo tesseramento, attualmente sospeso. Nel frattempo, il club sta cercando un'alternativa nel caso in cui il trasferimento non venga approvato. La decisione riguarda le condizioni contrattuali e le normative sulla registrazione dei giocatori.
L'Inter aspetta con ansia, ma non dovrà farlo così a lungo. Entro 48 ore, arriverà il verdetto per le condizioni di Anan Khalili, l'esterno israeliano acquistato dall'Union Saint-Gillois il cui tesseramento è al momento congelato., Tra oggi e domani, infatti, il classe 2004 effettuerà i test medici aggiuntivi richiesti dal Coni per rilasciare l'idoneità sportiva, dopo i dubbi sorti in seguito alle prime visite nella giornata di venerdì. Il club nerazzurro non può far altro che aspettare l'esito in arrivo dall'Istituto di Medicina dello Sport, sempre molto attento nel verificare che ogni calciatore possa scendere in campo senza problemi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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