Khalaili al bivio | ore decisive in casa Inter! Il ragazzo ha già comunicato la sua scelta

Notizia in breve

Il calciomercato dell’Inter si sta concentrando su una trattativa rapida per rafforzare l’attacco. Un giocatore ha già comunicato la propria decisione, portando a un momento decisivo per la squadra. Le prossime ore saranno cruciali per definire il suo futuro e le mosse ufficiali del club. La trattativa si svolge in un breve lasso di tempo, segnando un passaggio importante nella sessione di mercato nerazzurra.