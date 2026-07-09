Khalaili al bivio | ore decisive in casa Inter! Il ragazzo ha già comunicato la sua scelta

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciomercato dell’Inter si sta concentrando su una trattativa rapida per rafforzare l’attacco. Un giocatore ha già comunicato la propria decisione, portando a un momento decisivo per la squadra. Le prossime ore saranno cruciali per definire il suo futuro e le mosse ufficiali del club. La trattativa si svolge in un breve lasso di tempo, segnando un passaggio importante nella sessione di mercato nerazzurra.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il  calciomercato dell’Inter  entra nel vivo con una trattativa lampo per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza di  Viale della Liberazione  ha impresso una decisa accelerata per assicurarsi le prestazioni del talento  Anan Khalaili, esterno offensivo di proprietà dell’ Union Saint-Gilloise. Nelle ultime ore la trattativa ha subito una svolta significativa che potrebbe portare molto presto alla fumata bianca definitiva. L’offerta dell’Inter all’Union Saint-Gilloise per Khalaili. Secondo quanto rivelato da  Sky Sport, la  società milanese  ha presentato un importante rilancio economico per piegare la resistenza della dirigenza belga. 🔗 Leggi su Internews24.com

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