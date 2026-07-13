Orazio Accomando fa il punto sugli ultimi movimenti di mercato dell'Inter: su Khalaili ci si aspetta il verdetto in giornata. Mentre in difesa si allontana Chalobah, una suggestione arriva dall'Inghilterra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

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Temi più discussi: Inter, attesa per Khalaili: entro 48 ore il verdetto. Doué prima alternativa; Inter, oggi il verdetto delle visite extra di Khalaili: pronta l'alternativa; Fiato sospeso per Khalaili: l’Inter aspetta per oggi i risultati degli esami; Inter, richiesti accertamenti per Khalaili. Il club si guarda attorno: un nome in pole e tre alternative.

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