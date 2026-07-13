L'Inter ha completato l'acquisto di Ivan Provedel dalla Lazio e Anan Khalaili dall’Union Saint Gilloise, coprendo così le posizioni di portiere e esterno destro. Questi acquisti hanno risolto le necessità principali della squadra per la prossima stagione, sostituendo rispettivamente Yann Sommer e Denzel Dumfries. Attualmente, la società nerazzurra sta cercando un difensore per rinforzare ulteriormente la rosa.

Il primo obiettivo nerazzurro per il mercato estivo era sostituire il prima possibile i buchi lasciati da Yann Sommer in porta e Denzel Dumfries sulla fascia destra: con gli arrivi di Ivan Provedel dalla Lazio e Anan Khalaili dall’Union Saint Gilloise, le urgenze di mercato sono state risolte. Ora, l’attenzione della dirigenza nerazzurra si sposterà sulla difesa, dove serviranno due innesti per coprire le uscite di Acerbi, De Vrij e Darmian. Il primo grande obiettivo per il reparto arretrato rimane Trevoh Chalobah del Chelsea, impegnato al momento nella Coppa del Mondo con l’Inghilterra. Oltre all’inglese, piacciono molto i romanisti Mancini e Ndika e il colombiano Lucumì del Bologna. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Forzainter.eu - Inter, dopo Provedel e Khalaili, è caccia al difensore: il punto sul mercato nerazzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter tra Palestra, Provedel e Bastoni: il punto di Pedulla sul mercato nerazzurroL'Inter valuta l'acquisto di un portiere, con Provedel tra i nomi più caldi, e sta considerando la cessione di Bastoni.

Leggi anche: Inter, da Khalaili fino a Chalobah: Fabrizio Romano fa il punto sul mercato nerazzurro

Temi più discussi: Tra Inter e portieri leggendari: dieci curiosità su Ivan Provedel; Inter, i piani di Chivu dopo Provedel e Khalaili: ecco i prossimi colpi; Provedel è ufficialmente un giocatore dell'Inter: ha firmato un triennale; Inter-Provedel, è ufficiale: le cifre e i dettagli del contratto.

È ufficiale: #Provedel è un nuovo giocatore dell’ #Inter, pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro dopo l’esperienza alla #Lazio Un innesto che aggiunge qualità e affidabilità tra i pali, confermando la strategia del club nel rafforzare ogni reparto #c x.com

Inter, parte la stagione: Provedel è la novità, ma c'è la grana PavardInizia la stagione dopo il tricolore. Mancano soltanto i nazionali. Il francese quasi separato in casa ... msn.com

Inter, inizia l'era Martinez: Chivu gli affida la porta, Provedel sarà il viceL'Inter è pronta ad aprire un nuovo capitolo tra i pali. Con la conclusione dell'esperienza di Yann Sommer, sarà Josep Martinez il portiere titolare della squadra di Cristian Chivu, al termine di un ... tuttomercatoweb.com

Siamo interessati a Reggiani? reddit