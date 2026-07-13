L'acquisto di Khalaili da parte dell'Inter non è andato a buon fine. Durante una conferenza stampa, il dirigente ha spiegato che il giocatore aveva già mostrato segni di difficoltà nei giorni precedenti. Dopo aver negoziato l'acquisto, l'operazione è stata annullata perché Khalaili non ha superato le visite di idoneità, come comunicato dal Coni.

Beppe Marotta, in conferenza stampa, ha comunicato che l'affare Khalaili è saltato. Era già a rischio nei giorni scorsi. Le parole di Marotta "Avevamo negoziato l'acquisto di Khalaili che non ha superato le visite di idoneità, come comunicatoci dal Coni. In Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa, questa idoneità è nata dal Coni. E' una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci". 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Inter, il gran colpo Khalaili non supera neanche le visite mediche. Marotta dà la notizia

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