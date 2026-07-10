Anan Khalaili è arrivato all’aeroporto di Linate, dove ha effettuato le visite mediche previste prima di firmare il contratto con l’Inter. L’atleta aveva preso un volo charter messo a disposizione dal club nella mattina. Dopo le visite, il calciatore firmerà il nuovo accordo con la squadra.

Anan Khalaili è atterrato a Milano all'aeroporto di Linate, pronto per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo essersi imbarcato nella mattinata di oggi sul charter messo a disposizione dal club, la giornata del nuovo esterno nerazzurro proseguirà con le visite mediche di rito prima e la firma sul contratto poi. Ultimo passaggio l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter, che dopo l'acquisto di Provedel ha messo a segno il secondo colpo di mercato andando a sistemare la fascia destra. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Inter, ecco Khalaili: l'arrivo a Linate, nel pomeriggio le visite mediche

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