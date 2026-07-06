Appiano Gentile Inter | domani le visite mediche di Ivan Provedel

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Domani le visite mediche di Ivan Provedel. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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GIACOMO PORETTI AD APPIANO GENTILE | INTERVISTA ESCLUSIVA

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Calciomercato Inter LIVE: mercoledì le visite mediche di Provedel, novità per l’affare Khalaili. Intanto è ufficiale la cessione di DumfriesMercoledì si svolgeranno le visite mediche di un portiere, mentre ci sono novità riguardo alla trattativa per un difensore.

Temi più discussi: Raduno e programma amichevoli dell'Inter; Inter, raduno tra il 13 e il 15 luglio ad Appiano. Tutte le tappe dell’estate nerazzurra; L'Inter celebra Larissa Iapichino dopo il record italiano: la saltatrice era stata ospite ad Appiano; Appiano Gentile Inter | stagione conclusa.

Video di NOVE ore fa. Poi però l’unica palestra che l’Inter ha chiuso è quella del club La Pinetina di Appiano Gentile x.com

*FLASH*! Hakan Safi *perde* le elezioni al Fenerbahçe: il *trasferimento di Çalhanoglu* che aveva promesso *NON* avverrà. Il turco resta all'Inter, conferma il club. reddit

L'Inter vuole accelerare per Lookman, oggi allenamenti ad Appiano GentileOggi l'Inter comincerà ufficialmente gli allenamenti ad Appiano Gentile dopo l'apertura dei cancelli di sabato 26 luglio. La Pinetina sarà il fulcro della giornata di oggi dato che il presidente ... tuttomercatoweb.com

Inter, non solo mercato. Domani riaprono i cancelli di Appiano GentileMercato e campo si incrociano in casa nerazzurra. La società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu e l’allenatore rumeno presto potrà abbracciare la squadra al completo. tuttomercatoweb.com