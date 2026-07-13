I campioni d' Italia ripartono | l' Inter si raduna ad Appiano attesa per le parole di Marotta e Chivu

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter, campione d'Italia, si è radunata questa mattina ad Appiano Gentile per l'inizio della preparazione estiva. I giocatori si sono presentati sul campo, pronti per i primi allenamenti, mentre lo staff tecnico ha organizzato le sessioni di lavoro. Atteso un intervento pubblico da parte di alcuni dirigenti, tra cui il responsabile della società e il capitano della squadra, che parleranno ai media nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inizia oggi la nuova stagione nerazzurra: l'Inter campione d'Italia si ritrova ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato. La Pinetina riabbraccia dunque Chivu e i suoi giocatori attesi per i primi test fisici. I nerazzurri lavoreranno al centro sportivo di Appiano Gentile fino a mercoledì e poi giovedì è prevista la partenza per la Germania, destinazione Donaueschingen, nel Baden-Württemberg. La prima fase della preparazione si concluderà il 26 luglio, con un'amichevole contro il Karlsruhe. Nella prima fase non ci saranno ovviamente i giocatori che hanno partecipato ai Mondiali: Lautaro, Thuram, Akanji, Sucic, Bonny e Calhanoglu. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

i campioni d italia ripartono l inter si raduna ad appiano attesa per le parole di marotta e chivu
© Sportmediaset.mediaset.it - I campioni d'Italia ripartono: l'Inter si raduna ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: Marotta al TG1, Thuram si sfoga sui social con Calhanoglu, le emozionanti parole di Zanetti e Marotta per lo Scudetto nerazzurroNelle ultime ore sono state diffuse varie notizie riguardanti i membri della squadra nerazzurra.

Inter, le bocche di fuoco e mister Chivu: le pagelle dei campioni d’Italia (terza parte)L'Inter ha vinto il suo ventunesimo scudetto nella stagione 2025/26, confermandosi campione d’Italia.

Temi più discussi: Francobollo dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A; SAINT-VINCENT INCORONA I CAMPIONI D'ITALIA E CHIUDE LA STAGIONE; CERIMONIA PER I CAMPIONI D'ITALIA UNDER 17, IL MESSAGGIO DEL DG GARCIA BORRAS; I campioni d'Italia ripartono: l'Inter si raduna ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu.

i campioni d italiaTaekwondo, sono piemontesi i campioni italiani under 15. Primi anche nel ranking europeoPremiati al Grattacielo della Regione gli atleti Alessandro Borda e Alessandro Ieluzzi. L'assessore Bongioanni: Orgoglio del Piemonte sportivo ... rainews.it

i campioni d italiaFootball americano, i Crusaders Cagliari sono i nuovi campioni d'ItaliaI Crusaders Cagliari sono i nuovi campioni d'Italia della 9FL (Nine football league 2026 Fidaf) di football americano. Hanno, infatti, sconfitto gli Honey Badgers Formigine con un 48-6 sul prato dello ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web