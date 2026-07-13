I campioni d' Italia ripartono | l' Inter si raduna ad Appiano attesa per le parole di Marotta e Chivu

L'Inter, campione d'Italia, si è radunata questa mattina ad Appiano Gentile per l'inizio della preparazione estiva. I giocatori si sono presentati sul campo, pronti per i primi allenamenti, mentre lo staff tecnico ha organizzato le sessioni di lavoro. Atteso un intervento pubblico da parte di alcuni dirigenti, tra cui il responsabile della società e il capitano della squadra, che parleranno ai media nelle prossime ore.

Inizia oggi la nuova stagione nerazzurra: l'Inter campione d'Italia si ritrova ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato. La Pinetina riabbraccia dunque Chivu e i suoi giocatori attesi per i primi test fisici. I nerazzurri lavoreranno al centro sportivo di Appiano Gentile fino a mercoledì e poi giovedì è prevista la partenza per la Germania, destinazione Donaueschingen, nel Baden-Württemberg. La prima fase della preparazione si concluderà il 26 luglio, con un'amichevole contro il Karlsruhe. Nella prima fase non ci saranno ovviamente i giocatori che hanno partecipato ai Mondiali: Lautaro, Thuram, Akanji, Sucic, Bonny e Calhanoglu. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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