Inter al via il ritiro 2026 2027 | l’era Chivu riparte tra nuove ambizioni e un gruppo tutto da costruire

L’Inter ha iniziato la preparazione per le stagioni 20262027, segnando l’avvio di un nuovo ciclo dopo la doppietta storica. La squadra si sta rinnovando e si stanno svolgendo i primi allenamenti, con l’obiettivo di costruire un gruppo competitivo. La stagione è iniziata con entusiasmo e cambiamenti, in vista di un percorso volto a raggiungere nuovi obiettivi.

di Alberto Petrosilli Dopo la storica doppietta, i nerazzurri inaugurano la nuova stagione: via ai lavori tra entusiasmo, cambiamenti e la sfida di aprire un nuovo ciclo vincente. Comincia oggi il ritiro dell’ Inter in vista della stagione 20262027. È il primo giorno di lavoro per la squadra guidata da Cristian Chivu, chiamata a dare continuità a un’annata straordinaria culminata con la doppietta Scudetto-Coppa Italia. Un punto di partenza importante, ma anche l’inizio di una nuova fase per il club nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’estate ha infatti segnato la fine di un ciclo, con l’addio di diversi senatori che hanno scritto pagine importanti della recente storia interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Domani inizia il ritiro dell’Inter. Senza un nuovo difensore centrale, senza un nuovo esterno destro titolare, con undici centrocampisti e senza aver venduto nessuno (l’unico partito è andato via grazie alla clausola). In poche parole: il genio Piero Ausilio. @max x.com

Inter, al via il ritiro 2026/2027: l’era Chivu riparte tra nuove ambizioni e un gruppo tutto da costruireDopo la storica doppietta, i nerazzurri inaugurano la nuova stagione: via ai lavori tra entusiasmo, cambiamenti e la sfida di aprire un nuovo ciclo vincente Comincia oggi il ritiro dell’Inter in vista ... msn.com

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