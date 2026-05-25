Il 14 e 15 maggio, mentre i leader di Cina e Stati Uniti si incontravano a Pechino, i ministri degli Esteri dei Brics si sono riuniti a Nuova Delhi per organizzare il vertice di settembre dei capi di Stato e di governo. La riunione è avvenuta in un contesto di tensioni internazionali e tensioni economiche, con l’obiettivo di definire le priorità del gruppo. I Brics continuano a lavorare nonostante le difficoltà globali e le nuove ambizioni di espansione.

Il 14 e 15 maggio, mentre il leader cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump si incontravano a Pechino, i ministri degli Esteri dei Brics si riunivano a Nuova Delhi per preparare il vertice di settembre dei capi di Stato e di governo. Oltre agli undici Paesi membri, erano presenti anche sei partner, tra cui la Nigeria e il Vietnam. Per dare maggiore ufficialità e importanza al summit, il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha partecipato all’evento e ha incontrato diversi ministri degli Esteri, tra cui il russo Sergey Lavrov, l’iraniano Abbas Araghchi, il sudafricano Ronald Lamola e il brasiliano Mauro Vieira. È importante notare che all’incontro ha partecipato sia il ministro degli Esteri iraniano sia quello degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I Brics vanno avanti nonostante tutto, tra crisi e nuove ambizioni globali

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