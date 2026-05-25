L’Inter ha annunciato il rinnovo di Cristian Chivu come allenatore fino al 2028. La società sta lavorando sul mercato per acquistare quattro nuovi giocatori. La trattativa per il prolungamento del contratto dell’allenatore è in fase avanzata. La squadra si prepara a rafforzarsi con nuovi innesti e a proseguire il progetto tecnico avviato.

di Alberto Petrosilli Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu al centro del nuovo progetto: quattro rinforzi nel mirino e rinnovo ormai dietro l’angolo. L’Inter vuole costruire il proprio futuro partendo da una certezza: Cristian Chivu. Dopo una stagione straordinaria culminata con il double, il club nerazzurro è pronto a blindare il tecnico romeno con un nuovo accordo che conferma tutta la fiducia della società nel progetto avviato. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni arriverà la definizione del rinnovo: Chivu firmerà fino al 2028, con anche un’ opzione per il 2029 e un importante adeguamento economico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter riparte da Cristian Chivu: rinnovo fino al 2028 e mercato già in movimento

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