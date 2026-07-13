Innovazione e tecnologia per la siderurgia Più tutele nell’industria con Cat Command

È stato introdotto per la prima volta in un’acciaieria un nuovo macchinario chiamato Cat Command, sviluppato da Cgt in collaborazione con Gap-Gruppo Piantoni. Si tratta di un'innovazione tecnologica destinata a migliorare le misure di sicurezza nell’industria siderurgica. L’installazione rappresenta un passo avanti nell’utilizzo di tecnologie avanzate per i controlli e la tutela degli operai in ambienti complessi.

L’INNOVAZIONE È UN FATTORE decisivo per innalzare gli standard di sicurezza nei contesti industriali più complessi. Lo dimostra il progetto sviluppato da Cgt insieme a Gap-Gruppo Piantoni che porta per la prima volta al mondo il macchinario Cat Command in una acciaieria. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra le competenze tecniche e applicative di Cgt e l’esperienza maturata da Gap all’interno degli impianti siderurgici. La soluzione consente di gestire le operazioni in area sottoforno da una cabina remota esterna, allontanando l’operatore da una delle zone più critiche o riducendo l’esposizione al rischio. Il sistema è stato adattato per rispondere a condizioni sfidanti: calore radiante, campi elettromagnetici e continuità dei cicli di lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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