Con Hackaday Europe e 200 giovani ricercatori il campus di Lecco è sempre più international Tra innovazione e tecnologia

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campus del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha ospitato Hackaday Europe 2026, un evento internazionale dedicato a elettronica, robotica, prototipazione e open hardware. Alla manifestazione hanno partecipato 200 studenti, maker e giovani ricercatori provenienti da diversi paesi europei. L'iniziativa si è concentrata sulla condivisione di progetti e idee innovative, creando un momento di confronto tra i partecipanti. La presenza di giovani ricercatori ha contribuito a rafforzare la dimensione internazionale dell'evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Duecento studenti, maker e giovani ricercatori provenienti da tutta Europa hanno partecipato a Hackaday Europe 2026, il grande evento internazionale dedicato a elettronica, robotica, prototipazione e open hardware, ospitato presso il campus del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

AI e i robot sociali, al Campus di Cesena si indaga il confine tra tecnologia e umanità con l'esperto statunitenseIl Campus di Cesena si prepara a ospitare un evento di rilievo internazionale che pone al centro il delicato confine tra tecnologia e umanità.

Giovani e innovazione, l?agricoltura del Sud è sempre più hi-techÈ una pattuglia agguerrita che rappresenta l’agricoltura di avanguardia, ad alto tasso di innovazione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web