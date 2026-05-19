Con Hackaday Europe e 200 giovani ricercatori il campus di Lecco è sempre più international Tra innovazione e tecnologia

Il campus del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha ospitato Hackaday Europe 2026, un evento internazionale dedicato a elettronica, robotica, prototipazione e open hardware. Alla manifestazione hanno partecipato 200 studenti, maker e giovani ricercatori provenienti da diversi paesi europei. L'iniziativa si è concentrata sulla condivisione di progetti e idee innovative, creando un momento di confronto tra i partecipanti. La presenza di giovani ricercatori ha contribuito a rafforzare la dimensione internazionale dell'evento.

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