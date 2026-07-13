Inizio di settimana ancora afoso | da mercoledì cresce la probabilità di pioggia

Un campo di alta pressione di matrice subtropicale si consolida sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, estendendo la propria influenza sul Nord Italia e garantendo condizioni di stabilità sulla Lombardia nella prima parte del periodo. Tra lunedì e martedì il promontorio anticiclonico domina la scena, con cieli sereni, ventilazione debole e temperature in graduale aumento. Da mercoledì la struttura tende a indebolirsi nei bassi strati con l’afflusso di aria più umida e instabile: pur permanendo un contesto caldo e in prevalenza soleggiato, cresce la probabilità di rovesci e temporali di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane e serali, con possibilità di locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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