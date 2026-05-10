Meteo Bari inizio settimana con sole e nubi | da mercoledì torna il rischio pioggia
Inizia la settimana a Bari con giornate caratterizzate da sole e alcune nuvole, mantenendo condizioni generalmente stabili. Tuttavia, a partire da mercoledì, è previsto un aumento della probabilità di pioggia, con condizioni meteorologiche che peggioreranno nel corso della seconda metà della settimana. Le previsioni indicano un cambiamento nel tempo rispetto ai primi giorni.
Avvio di settimana all’insegna del tempo stabile su Bari, ma con un peggioramento atteso a partire da metà settimana.Secondo gli esperti di 3BMeteo.com, tra lunedì e martedì il capoluogo pugliese sarà interessato da condizioni prevalentemente soleggiate, con qualche nube alta di passaggio ma.🔗 Leggi su Baritoday.it
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