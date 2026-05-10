Ancora pioggia per l' inizio di settimana E scatta l' allerta meteo

Dopo una domenica di pioggia, il maltempo continua anche all'inizio della settimana, con un lunedì caratterizzato da un’allerta meteo in diverse zone. Le precipitazioni persistono nel Lecchese, con condizioni che richiamano più la fine novembre che metà maggio. Le autorità hanno emesso specifici avvisi per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Dopo una domenica di pioggia, un lunedì con allerta meteo. Anche nel Lecchese dove in questi giorni più che a metà maggio sembra di essere a fine novembre. La protezione civile della Lombardia ha infatti diramato poco fa un'allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di domani, 11.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Mare mosso a Mondello oggi | Palermo sotto allerta meteo

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