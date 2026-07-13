Inizia la stagione del Bologna | l' arrivo al ritiro di Valles e l' abbraccio dei tifosi

Il Bologna ha iniziato la preparazione estiva con l’arrivo al ritiro in Val Pusteria, dove i tifosi hanno accolto con entusiasmo uno dei nuovi acquisti. La squadra, guidata dall’allenatore, si è presentata con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto, dopo aver effettuato i primi allenamenti a Casteldebole. La sessione si svolge tra le montagne della regione, mentre i calciatori si preparano alla nuova stagione.

Valles (Bolzano), 13 luglio 2026 - Con 15 minuti d'anticipo, il Bologna di Domenico Tedesco ha ripreso posto tra i monti della Val Pusteria, pronto ad alzare il sipario su questa nuova stagione, dopo i primi giri di prova a Casteldebole. Erano le 17.45 quando i due pullman carichi di giocatori e buone intenzioni hanno raggiunto l'hotel Valserhof di Valles, in questo angolo di Alto Adige che da quattro anni ormai ospita il ritiro estivo dei rossoblù. C'era una trentina di tifosi ad aspettare i rossoblù di Domenico Tedesco, anche se si sono dovuti accontentare di salutare i loro beniamini da dietro le transenne della security. Il più acclamato ovviamente è stato Riccardo Orsolini, al centro di una lunga telenovela sul suo futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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