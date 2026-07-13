Il Bologna si prepara a partire per il ritiro di Valles, in programma fino a sabato 25. La squadra si allenerà oggi al centro tecnico prima di trasferirsi alle 14 nella località alpina. La squadra rimarrà in ritiro per diversi giorni, con allenamenti programmati fino alla fine della settimana. La formazione sarà composta dai giocatori convocati dal tecnico per questa fase di preparazione.

La ripresa degli allenamenti del Bologna è prevista per oggi al centro tecnico. Alle 14 il gruppo si trasferirà a Valles (BZ) dove rimarrà in ritiro fino a sabato 25. Domani la squadra svolgerà il suo primo giorno di lavoro al campo di Valles, con allenamenti alle 10:30 e alle 17:30. Domenico Tedesco sarà a disposizione dei giornalisti alle 12:15 presso il media center della struttura. Questo l'elenco dei convocati di Domenico Tedesco per il ritiro in Alto Adige. Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Skorupski. Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Holm, Ilic, Jaber, Miranda, Papazov, Vitík, Zortea. Centrocampisti: Badori, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Pobega. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Sportmediaset.mediaset.it - Bologna, i convocati di Tedesco per il ritiro di Valles

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bologna, una partenza a fari spenti. Da questa sera la squadra a Valles. Ma Tedesco ha bisogno di garanzie

Il Bologna parte in ritiro a Valles con la telenovela Orsolini: il club vuole rinnovare, il giocatore non decideIl Bologna ha iniziato oggi il ritiro a Valles, con il caso Orsolini ancora aperto.

Temi più discussi: Oggi la ripresa delle attività, i calciatori convocati; Bologna, l'era Tedesco al via: ecco i convocati per i primi allenamenti e le date; Bologna, domani il ritrovo della squadra: i convocati; Bologna, i convocati per il raduno pre-stagione: out Ferguson e altri quattro.

Domani il #Bologna alle 19.45 si ritroverà a Casteldebole per la cena di inizio stagione. Da mercoledì mattina i primi test atletici. Questo l’elenco dei 27 convocati #SerieA #BolognaFC x.com

Consigli su Modena e Bologna? reddit

Bologna, oggi via al ritiro di Valles: i convocati del tecnico TedescoIl Bologna di Domenico Tedesco già da alcuni giorni ha iniziato la preparazione della nuova stagione con una serie di allenamenti a Casteldebole. tuttomercatoweb.com

Ravaglia non è stato convocato da Tedesco: il portiere è pronto a lasciare il BolognaTra i convocati per i ritiro del Bologna non figura il nome del portiere Federico Ravaglia (26 anni), che rimane quindi in uscita. tuttomercatoweb.com