Bologna il video dell' arrivo a Valles del pullman con la squadra e il nuovo tecnico Domenico Tedesco

Alle 17.45, con circa 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto, il pullman con la squadra e il nuovo tecnico è arrivato all’hotel Valserhof di Valles. La squadra rimarrà in questa località fino a sabato 25 luglio.

Alle 17.45, con circa un quarto d'ora di anticipo sui tempi previsti, il Bologna Ã¨ arrivato all'hotel Valserhof di Valles dove resterÃ fino a sabato 25 luglio. Tre le amichevoli in programma in Alto Adige (sabato 18, mercoledÃ¬ 22 e sabato 25), da martedÃ¬ il lavoro in quota con una doppia seduta di allenamento e la conferenza stampa del nuovo tecnico Domenico Tedesco, che Ã¨ anche l'unico volto nuovo del mondo rossoblÃ¹ visto che il mercato ancora langue. Jeri Ryan a Riccione per i 60 anni di Star Trek: Â«Viviamo momenti molto pericolosi, non Ã¨ piÃ¹ il momento di restare guardareÂ» Il video della biblioteca di Umberto Eco a Bologna: i 32. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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