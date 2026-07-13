inizia la settimana decisiva per la legge elettorale

Lunedì è iniziata una settimana cruciale per la riforma della legge elettorale, promossa dalla presidente del Consiglio. La discussione riguarda le modifiche al sistema di voto in vista delle elezioni politiche del 2027. La proposta prevede cambiamenti nelle modalità di assegnazione dei seggi e nel calcolo dei voti. La riforma è al centro del dibattito parlamentare e si svolge in un contesto di consultazioni tra le forze politiche.

Lunedì è iniziata una settimana molto importante per la riforma della legge elettorale voluta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista delle elezioni politiche del 2027. Ed è iniziata nel modo peggiore, per il governo. E cioè con la maggioranza di governo nettamente divisa, su un argomento in particolare: le preferenze, il sistema che permette all’elettore di indicare esplicitamente il proprio candidato e sceglierlo, come succede anche per le elezioni regionali e per quelle europee. Il testo condiviso da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia era stato definito dopo lunghe e travagliate trattative. Ha un impianto... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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