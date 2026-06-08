Cosa significa il risultato delle comunali Italia divisa in due | decisiva la legge elettoraleL' esito dell' ultimo voto prima delle Politiche
L'esito delle elezioni comunali ha evidenziato un’Italia divisa in due, con risultati influenzati dalla legge elettorale. La tornata rappresenta l’ultimo voto prima delle elezioni politiche e mostra un quadro politico frammentato, con alcune aree che hanno premiato candidati di centrodestra e altre di centrosinistra. I dati indicano una forte polarizzazione territoriale e una partecipazione che si mantiene stabile rispetto alle consultazioni precedenti. Il risultato si inserisce in un quadro di incertezza politica a livello nazionale.
La fotografia dell'Italia che esce da questa tornata di elezioni Comunali, prendendo con le dovute "pinze" un risultato molto locale e territorialmente circoscritto, è comunque di una Penisola spaccata in due. Non tanto NordSud, ma - ormai - destrasinistra. Il tempo della terza forza rappresentata dal Movimento Cinque Stelle, che nella sua massima espansione rivaleggiava con i due blocchi tradizionali, è finita da un pezzo. E anche alle Comunali si vede: prima M5S riusciva a piazzare dei colpi qua e là, i più clamorosi quelli di Roma e Torino nel 2016, ormai dieci anni fa, sfruttando il "tutti contro uno" che si creava nei ballottaggi; ormai, invece, fanno fatica ad essere decisivi persino dentro la coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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