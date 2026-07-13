Inghilterra choc | l' ex ministra di destra Ann Widdecombe uccisa ora indaga l' anti-terrorismo
La polizia britannica ha aperto un’indagine antiterrorismo sull’omicidio dell’ex deputata e ministra di destra Ann Widdecombe. Le autorità stanno esaminando le circostanze dell’uccisione, che ha scosso l’Inghilterra. Le indagini sono attualmente in corso e non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui sospetti. La polizia ha confermato che l’unità antiterrorismo sta coordinando le verifiche.
Le indagini sull'omicidio dell'ex deputata ed ex ministra Ann Widdecombe sono ora guidate dalla polizia antiterrorismo. Lo riferisce la polizia britannica. Widdecombe, 78 anni, è stata trovata morta giovedì nella sua casa di campagna vicino al Parco Nazionale di Dartmoor, nel sud-ovest dell' Inghilterra. Il sospetto pesante, dunque, è che si sia trattato di un omicidio politico. La polizia ha spiegato che l'uomo di 28 anni arrestato perché sospettato dell'uccisione di Widdecombe è ora sospettato di atti di terrorismo, in particolare è sospettato di avere commesso, preparato o istigato atti di terrorismo. Inizialmente la polizia aveva affermato che non si riteneva si trattasse di un crimine legato al terrorismo né di un delitto a sfondo politico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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