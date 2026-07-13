Inghilterra choc | l' ex ministra di destra Ann Widdecombe uccisa ora indaga l' anti-terrorismo

Notizia in breve

La polizia britannica ha aperto un’indagine antiterrorismo sull’omicidio dell’ex deputata e ministra di destra Ann Widdecombe. Le autorità stanno esaminando le circostanze dell’uccisione, che ha scosso l’Inghilterra. Le indagini sono attualmente in corso e non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui sospetti. La polizia ha confermato che l’unità antiterrorismo sta coordinando le verifiche.