Londra Ann Widdecombe uccisa in casa | arrestato un 26enne cosa emerge sul movente
Una donna di 77 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel Devon. La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni, sospettato di averla uccisa. Secondo le prime ricostruzioni, l’arresto segue un’indagine che ha portato a un sospetto movente legato a motivi personali. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti.
La polizia del Devon ha arrestato un 26enne britannico sospettato dell’omicidio dell’ex parlamentare conservatrice. ‘indagine sull’omicidio di Ann Widdecombe registra la prima svolta. A poche ore dal ritrovamento del corpo senza vita dell’ex parlamentare britannica nella sua abitazione nel Devon, la polizia ha arrestato un 26enne britannico, ritenuto il principale sospettato del delitto. Gli investigatori hanno escluso, almeno allo stato attuale, che il movente possa essere legato all’attività politica della vittima o che si tratti di un episodio riconducibile al terrorismo. L’arresto del sospettato dopo il delitto. L’uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato rintracciato e arrestato in un’abitazione di Newton Abbot, cittadina non lontana da Haytor Vale, dove viveva Ann Widdecombe. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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