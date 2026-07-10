Londra Ann Widdecombe uccisa in casa | arrestato un 26enne cosa emerge sul movente

Notizia in breve

Una donna di 77 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel Devon. La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni, sospettato di averla uccisa. Secondo le prime ricostruzioni, l’arresto segue un’indagine che ha portato a un sospetto movente legato a motivi personali. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti.