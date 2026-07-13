Un incendio ha interessato nel primo pomeriggio il Parco naturale regionale di Punta Pizzo, nel litorale sud di Gallipoli. Il fuoco ha coinvolto una vasta area di macchia mediterranea e pineta vicino a Punta della Suina, una delle spiagge più frequentate del Salento. Sul posto sono state evacuate alcune persone e si sono registrate momenti di paura tra i bagnanti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno del Parco naturale regionale di Punta Pizzo, sul litorale sud di Gallipoli, in provincia di Lecce, interessando una vasta area di macchia mediterranea e pineta nei pressi di Punta della Suina, una delle località balneari più frequentate del Salento. Alimentate dal vento, le fiamme si sono propagate rapidamente, generando un’imponente colonna di fumo nero visibile anche dal centro cittadino e da numerosi chilometri di distanza. L’emergenza ha richiesto un massiccio intervento dei soccorritori. Per ragioni di sicurezza sono state evacuate le persone presenti nella pineta e in alcune aree costiere, mentre centinaia di bagnanti hanno assistito con preoccupazione all’avanzata del fronte del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno di fuoco nella spiaggia famosissima: evacuazioni e paura tra i bagnanti

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