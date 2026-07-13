Un incendio si è sviluppato nel parco di Punta della Suina a Gallipoli, causando panico tra i bagnanti sulla spiaggia vicina. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Lecce. Le fiamme hanno interessato l’area sottoposta a tutela ambientale, ma non sono ancora chiare le cause dell’incendio. Nessuna vittima è stata segnalata.

Il rogo ha richiesto l'intervento di piÃ¹ squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce nell'area sottoposta a tutela naturalistica Un grosso incendio Ã¨ scoppiato nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, nel parco naturale regionale Punta Pizzo â?? Isola di Sant'Andrea, gioiello naturalistico sulla costa sud di Gallipoli,celebre per essere la location del famoso ballo in acqua nel film "Mine Vaganti" di Ferzan Ã?zpetek. Le fiamme e una grossa colonna di fumo grigio si notano anche da chilometri di distanza. C'Ã¨ apprensione in attesa nelle strutture turistiche e nei lidi vicini all'area colpita dalle fiamme, alimentate dalle fori raffiche di Maestrale. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

© Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it - Gallipoli, fuoco nel parco di Punta della Suina: paura in spiaggia tra i bagnanti

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