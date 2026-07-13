Gallipoli incendio nel parco naturale di Punta della Suina | fiamme in spiaggia paura tra i bagnanti
Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 13 luglio nel parco naturale regionale Punta Pizzo – Isola di Sant’Andrea, sulla costa sud di Gallipoli. Le fiamme hanno raggiunto la spiaggia di Punta della Suina, suscitando paura tra i bagnanti presenti. Le fiamme hanno interessato l’area naturalistica, nota anche per essere stata set di un film famoso. Non sono stati segnalati danni umani o feriti. La causa dell’incendio non è ancora stata chiarita.
Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, nel parco naturale regionale Punta Pizzo – Isola di Sant'Andrea, gioiello naturalistico sulla costa sud di Gallipoli,celebre per essere la location del famoso ballo in acqua nel film "Mine Vaganti" di Ferzan Özpetek. Le fiamme e una grossa colonna di fumo grigio si notano anche da chilometri di distanza. C'è apprensione in attesa nelle strutture turistiche e nei lidi vicini all'area colpita dalle fiamme, alimentate dalle fori raffiche di Maestrale. In azione le squadre dei vigili del fuoco, compresa una inviata dal comando provinciale di Lecce, insieme agli uomini della guardia costiera. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it
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