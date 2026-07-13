Gallipoli incendio nel parco naturale di Punta della Suina | fiamme in spiaggia paura tra i bagnanti

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 13 luglio nel parco naturale regionale Punta Pizzo – Isola di Sant’Andrea, sulla costa sud di Gallipoli. Le fiamme hanno raggiunto la spiaggia di Punta della Suina, suscitando paura tra i bagnanti presenti. Le fiamme hanno interessato l’area naturalistica, nota anche per essere stata set di un film famoso. Non sono stati segnalati danni umani o feriti. La causa dell’incendio non è ancora stata chiarita.