Inferno a Fontainebleau incendio mai visto alle porte di Parigi | il fuoco minaccia il castello di Napoleone

Notizia in breve

Un incendio di grandi dimensioni sta interessando Fontainebleau, a pochi chilometri da Parigi, e minaccia il castello storico. Le fiamme si sono propagate nel centro del paese, coinvolgendo aree di grande valore architettonico e storico. Sul posto stanno intervenendo numerosi vigili del fuoco, mentre le autorità stanno evacuando le zone vicine. L’incendio è considerato senza precedenti per estensione e intensità nella regione.