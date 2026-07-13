Inferno a Fontainebleau incendio mai visto alle porte di Parigi | il fuoco minaccia il castello di Napoleone
Un incendio di grandi dimensioni sta interessando Fontainebleau, a pochi chilometri da Parigi, e minaccia il castello storico. Le fiamme si sono propagate nel centro del paese, coinvolgendo aree di grande valore architettonico e storico. Sul posto stanno intervenendo numerosi vigili del fuoco, mentre le autorità stanno evacuando le zone vicine. L’incendio è considerato senza precedenti per estensione e intensità nella regione.
Parigi, 13 luglio 2026 – Un incendio di proporzioni inedite minaccia Fontainebleau, centro storico e meta turistica a poche decine di chilometri da Parigi. Gli ettari di foresta – un tempo riserva di caccia reale – bruciati da ieri sono quasi mille mentre circolano online immagini riprese dal castello che un tempo fu dimora dei sovrani francesi, dal Medioevo a Napoleone Bonaparte (che l’amava particolarmente). Una residenza diventata patrimonio Unesco, su cui oggi incombono colonne alte di fiamme e fumo. NOW: A dangerous forest fire is approaching residential areas in the Fontainebleau Forest, Seine-et-Marne, Île-de-France, near Paris, France, with evacuations now underway. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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