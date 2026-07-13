Il sindaco di Milano ha annunciato che rinuncerà alla partecipazione di 10.000 euro nella società Finalter, di cui era azionista. In Consiglio comunale ha spiegato di non aver mai ricevuto alcun compenso e di aver deciso di rinunciare alle quote per evitare polemiche. La decisione arriva dopo le critiche del centrodestra riguardo alla sua presenza nella società.

Beppe Sala, sindaco di Milano, rinuncerà alla partecipazione da 10.000 euro nella società Finalter, oggetto delle critiche del centrodestra perché la società di consulenza fondata dall’ex collaboratore del sindaco in Expò (poi in cda Atm) Pietro Galli, sarebbe in complessi rapporti di consulenza con fornitori di società comunali come il colosso Engineering. La denuncia di FdI. Era stata Fratelli d’Italia a denunciare la presenza di quote societarie in mano al sindaco, sulle quali indaga anche la Procura. E il primo cittadino si è difeso oggi nel civico consesso. Leggi anche “Ho dato disposizione al mio trustee perché conferisca la mia stessa... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Indagine sulle quote societarie di Sala. Il sindaco in Consiglio comunale si difende: “Mai preso un euro, rinuncio alle quote”

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