Il sindaco non aveva dichiarato la partecipazione in una società ora sotto inchiesta dalla Guardia di Finanza. Non aveva inoltre dichiarato la casa al mare e quella in montagna. La società coinvolta è stata oggetto di verifiche fiscali. La mancanza di dichiarazioni riguarda anche quote societarie, che non sono state rese note al momento dell’insediamento. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia su beni e partecipazioni non dichiarate.

Non aveva dichiarato la casa al mare. Non aveva dichiarato neanche la casa in montagna. Ora tra i beni che Beppe Sala aveva omesso di rendere noti al momento di diventare sindaco di Milano ne salta fuori uno decisamente più delicato: la partecipazione in una società ora sotto inchiesta da parte della Guardia di Finanza. Attraverso questa società, la Finalter, Sala si è trovato a possedere una piccola quota di una grossa azienda di informatica, la Engineering guidata oggi da Aldo Bisio, ex ad di Vodafone. E Engineering in questi anni ha ottenuto appalti per quindici milioni dal Comune di Milano e da due aziende ad esso collegate, ovvero A2A e Metropolitana Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sala non ha dichiarato quote societarie". L'inchiesta che imbarazza il sindaco

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