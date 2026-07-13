Incursione di un orso all' apiario | devastate la arnie

Da ilgiorno.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un orso ha fatto irruzione in un apiario in provincia di Brescia, danneggiando le arnie. I proprietari dell'apicoltura hanno condiviso sui social le foto dell’attacco, che ha causato danni alle strutture. Non sono stati riportati feriti tra le persone. La presenza dell’animale selvatico è stata segnalata alle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita sui tentativi di allontanare l’orso o di intervenire sul campo.

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I titolari di un'apicoltura in provincia di Brescia hanno postato sui social le immagini di un attacco subìto dall'animale selvatico (Apicoltura Adamello). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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