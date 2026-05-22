Ponte Mammolo l' Ater di Roma inaugura un apiario sulle sponde dell' Aniene

Nelle vicinanze del fiume Aniene, nel IV municipio di Roma, è stato inaugurato un apiario urbano su un’area di proprietà dell’Ater. L’ente ha dedicato uno spazio per ospitare le arnie, che ora si trovano sulle sponde del fiume. La creazione di questa struttura rappresenta un intervento volto a promuovere la tutela delle api e a favorire attività di apicoltura in ambito cittadino. L’apiario è stato aperto nelle ultime settimane e si trova in una zona gestita dall’Ater.

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