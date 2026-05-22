Ponte Mammolo l' Ater di Roma inaugura un apiario sulle sponde dell' Aniene
Nelle vicinanze del fiume Aniene, nel IV municipio di Roma, è stato inaugurato un apiario urbano su un’area di proprietà dell’Ater. L’ente ha dedicato uno spazio per ospitare le arnie, che ora si trovano sulle sponde del fiume. La creazione di questa struttura rappresenta un intervento volto a promuovere la tutela delle api e a favorire attività di apicoltura in ambito cittadino. L’apiario è stato aperto nelle ultime settimane e si trova in una zona gestita dall’Ater.
L'Ater Roma ha messo a disposizione uno spazio di sua proprietà nel IV municipio, dove è stato creato un apiario urbano. L'iniziativa è stata realizzata in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Api ed è un progetto unico nel suo genere. L'unicità è data dal fatto che le api presenti sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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