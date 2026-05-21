Statue sacre devastate Scatta la raccolta fondi

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le statue sacre sono state danneggiate, portando alla creazione di una campagna di raccolta fondi. La possibile assenza delle statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata durante la processione del Venerdì santo del 2027 ha suscitato preoccupazioni. Attualmente, si sta cercando di raccogliere 18.000 euro per procedere con i lavori di restauro. La richiesta di contributi è rivolta alla comunità locale, che si sta mobilitando per preservare i simboli della tradizione religiosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Niente rito della Scavigliazione? Processione del Venerdì santo 2027 senza le statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata? E’ lotta contro il tempo ed è scattata una raccolta fondi per raccogliere la somma di 18.500 euro necessaria per il loro restauro e far sì che possano essere regolarmente al loro posto. "Ci siamo resi conto, in occasione della più recente Settimana Santa, che le statue del Cristo e la Madonna addolorata si stanno spaccando – dice don Alessandro Picchiarelli, parroco della Cattedrale – Il legno, con l’umidità e gli anni, si sta aprendo e in queste situazioni il prossimo anno il rischio che corriamo è quello che si aprano definitivamente e che quindi non li possiamo portare in processione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

statue sacre devastate scatta la raccolta fondi
© Lanazione.it - Statue sacre devastate. Scatta la raccolta fondi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Frosinone: statue sacre decapitate e atti vandalici Chiese, Ciacciarelli: “piu’ vigilanza”Una serie inquietante di atti sacrileghi e vandalismi sta interessando diverse chiese situate tra Alatri e Anagni, nella provincia di Frosinone,...

Pulmino rubato all’associazione. Scatta la raccolta fondi online: "Non riusciranno a fermarci"Pulmino sparito nel nulla una decina di giorni, partita una raccolta fondi su una piattaforma specializzata (gofundme.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web