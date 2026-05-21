Le statue sacre sono state danneggiate, portando alla creazione di una campagna di raccolta fondi. La possibile assenza delle statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata durante la processione del Venerdì santo del 2027 ha suscitato preoccupazioni. Attualmente, si sta cercando di raccogliere 18.000 euro per procedere con i lavori di restauro. La richiesta di contributi è rivolta alla comunità locale, che si sta mobilitando per preservare i simboli della tradizione religiosa.

Niente rito della Scavigliazione? Processione del Venerdì santo 2027 senza le statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata? E’ lotta contro il tempo ed è scattata una raccolta fondi per raccogliere la somma di 18.500 euro necessaria per il loro restauro e far sì che possano essere regolarmente al loro posto. "Ci siamo resi conto, in occasione della più recente Settimana Santa, che le statue del Cristo e la Madonna addolorata si stanno spaccando – dice don Alessandro Picchiarelli, parroco della Cattedrale – Il legno, con l’umidità e gli anni, si sta aprendo e in queste situazioni il prossimo anno il rischio che corriamo è quello che si aprano definitivamente e che quindi non li possiamo portare in processione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Statue sacre devastate. Scatta la raccolta fondi

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