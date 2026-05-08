Tennis Sinner e gli altri big contro gli Slam La richiesta ai tornei di più soldi

Jannik Sinner si unisce a un gruppo di tennisti che chiedono ai organizzatori dei tornei dello Slam di aumentare i premi in denaro. La richiesta nasce dalla volontà di ottenere una distribuzione più equa dei ricavi generati dagli eventi più importanti del circuito. La questione riguarda diversi giocatori di alto livello che, nel corso degli anni, hanno espresso preoccupazioni riguardo ai premi rispetto ai ricavi complessivi.

Jannik Sinner entra nel fronte dei tennisti che chiedono una redistribuzione più equa dei ricavi generati dai grandi tornei dello Slam. Il numero uno del mondo si è espresso agli Internazionali d’Italia sul tema che da mesi alimenta tensioni tra giocatori e organizzatori di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open. La protesta non riguarda soltanto il valore dei premi assegnati ai vincitori e ai partecipanti, ma soprattutto la percentuale degli incassi complessivi che viene destinata agli atleti. Una questione che coinvolge i principali nomi del circuito Atp e Wta, da Carlos Alcaraz ad Aryna Sabalenka, passando per Coco Gauff e Iga Swiatek.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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