Il sindacalista di Sinner ha dichiarato che i giocatori vogliono partecipare alle decisioni sui tornei Slam, sottolineando che senza di loro le competizioni non si svolgerebbero. Sinner, che ha vinto numerosi titoli, cerca di aggiungere anche il Roland Garros, l’unico Grande Slam che manca alla sua collezione. La richiesta riguarda il ruolo dei tennisti nelle scelte organizzative e le modalità di partecipazione ai tornei.

Il Roland Garros: l’unico Slam che manca a Jannik Sinner in una bacheca già stracolma di trofei e prestigio. La sconfitta dell’anno scorso ha pesato, certo, ma ha fornito anche il carburante necessario per cercare subito il riscatto. E con Alcaraz fuori dai giochi . sta di fatto che Jannik è carico, e le sue parole alla Gazzetta dello Sport lo dimostrano. Sinner: “Spero che faccia molto caldo proprio adesso, così mi abituo”. Il campione italiano parla delle difficoltà che potrebbe incontrare, soprattutto a livello climatico: “ Visto che fa abbastanza caldo, se giochi di giorno devi guardare ai due aspetti: la palla viaggia di più, quindi sono condizioni adatte al mio gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Sinner sindacalista: “Vogliamo avere voce in capitolo con gli Slam. Senza di noi, non si disputerebbero i tornei”

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