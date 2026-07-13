Incidente sull'Appia a Cisterna di Latina auto si schianta contro un albero | morte due persone

Due persone sono morte in un incidente avvenuto sulla via Appia a Cisterna di Latina, dove un’auto si è schiantata contro un albero. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvare le vittime. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Terribile incidente a Cisterna di Latina lungo la via Appia dove un'auto si è schiantata contro un albero: morte due persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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13-07-2026 - Tragedia sull'Appia, Suv contro un albero: morti un uomo e una donna

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