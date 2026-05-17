È Lorenzo Tuccinardi la vittima dell'incidente fra due auto in via Appia a Latina

Un incidente si è verificato lungo via Appia a Latina, coinvolgendo due veicoli. Nell’impatto, ha perso la vita un uomo di 27 anni. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato allo scontro.

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