È Lorenzo Tuccinardi la vittima dell'incidente fra due auto in via Appia a Latina
Un incidente si è verificato lungo via Appia a Latina, coinvolgendo due veicoli. Nell’impatto, ha perso la vita un uomo di 27 anni. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato allo scontro.
Scontro fra due auto lungo la via Appia a Latina: nell'impatto morto un uomo. Si tratta di Lorenzo Tuccinardi, avevo 27 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Lorenzo Tuccinardi è la vittima dell'incidente avvenuto sull'AppiaSi chiamava Lorenzo Tuccinardi la vittima del secondo tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sulle strade della provincia di Latina.
Incidente sull’Appia: la vittima è Lorenzo. Aveva 26 anniABBONATI A DAYITALIANEWS È Lorenzo Tuccinardi, 26 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina, 16 maggio, lungo la via Appia, al...
Lorenzo Tuccinardi è la vittima dell'incidente avvenuto sull'Appia ift.tt/jZoI9lb ift.tt/cpF7sru x.com
È stato identificato l’uomo deceduto nel tragico incidente avvenuto ieri mattina, 16 maggio, lungo la via Appia al km 108, nel territorio di Monte San Biagio. Si tratta del 26enne Lorenzo Tuccinardi di Monte San Biagio, rimasto incastrato all’interno di una delle d - Facebook facebook
È Lorenzo Tuccinardi la vittima dell’incidente fra due auto in via Appia a LatinaÈ Lorenzo Tuccinardi la vittima dell'incidente avvenuto nella giornata di ieri lungo la via Appia nel Comune di Monte San Biagio, in provincia di Latina, nel quale sono rimaste coinvolte due automobil ... fanpage.it
Incidente sulla via Appia, la vittima è Lorenzo TuccinardiLo scontro tra due auto a Monte San Biagio: il 26enne deceduto e una persona ferita trasportata in ospedale. Indagini in corso sulla dinamica ... latinaoggi.eu