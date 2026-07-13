Incidente sulla Flacca tra Gaeta e Sperlonga | morto un 32enne grave una donna

Un incidente sulla via Flacca tra Gaeta e Sperlonga ha causato un decesso e una persona ferita grave. Un uomo di 32 anni è morto, mentre una donna è rimasta gravemente ferita. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non è stato possibile salvare l’automobilista deceduto. La donna è stata trasportata in ospedale.

Gaeta, 13 luglio 2026 – – Un uomo di 32 anni è morto e una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto ieri mattina sulla via Flacca, nel tratto compreso tra Gaeta e Sperlonga. La donna, che viaggiava a bordo della moto, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Arrivata in condizioni disperate, è stata immediatamente sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico. Al termine dell’operazione, la paziente è stata ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto riferito dalla Asl di Latina, le sue condizioni sono attualmente stabili. In una nota, l’azienda sanitaria ha... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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