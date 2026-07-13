Un incidente mortale si è verificato sulla strada tra Sperlonga e Gaeta, in provincia di Latina, nella tarda mattinata di ieri. Un uomo di 32 anni ha perso la vita, mentre una donna che viaggiava con lui si trova in gravi condizioni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una domenica d’estate si è trasformata in tragedia sulla Flacca, tra Sperlonga e Gaeta. Nella tarda mattinata di ieri, 12 luglio, Andrea Daniele D’Ambrosio, 32 anni, originario della provincia di Avellino, è morto in un grave incidente stradale. Il giovane è deceduto sul colpo. Restano gravi le condizioni della ragazza che viaggiava con lui. Dinamica ancora da chiarire. Secondo i primi elementi, nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche un’auto. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili agli accertamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente mortale sulla Flacca, perde la vita il 32enne Andrea; in gravi condizioni la ragazza che viaggiava con lui

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