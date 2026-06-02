Tragedia aerea a Valbrembo | Daniel Taino perde la vita in un incidente con ultraleggero allievo in gravi condizioni
A Valbrembo, Bergamo, un incidente con un ultraleggero ha provocato la morte di un istruttore di volo e ha lasciato un allievo in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto durante un volo di addestramento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'istruttore è deceduto. L’allievo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Il pomeriggio si era fatto limpido e corto, il rombo basso di un motore a pistoni sopra i campi, la pista che taglia il verde come una riga di matita. Poi il silenzio. A Valbrembo, vicino a Bergamo, un volo di addestramento è finito in tragedia: una notizia che pesa, perché tocca un luogo di passioni semplici e mestieri seri. Erano da poco passate le 16 quando un piccolo aereo è precipitato nei pressi dell’aviosuperficie di Valbrembo. I primi messaggi parlavano di un ultraleggero. Poco dopo, dai rilievi sul posto, è emerso il riferimento a un Cessna 152, un biposto da turismo usato da molte scuole per l’addestramento di base. La dinamica non è ancora chiara. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Notizie e thread social correlati
Chi era Daniel Taino, il pilota di aerei morto nell’incidente a Valbrembo: il sogno di volare, il brevetto e le lezioni in quotaDaniel Taino, pilota di aerei deceduto in un incidente a Valbrembo, aveva conseguito il brevetto di volo e si dedicava a lezioni di pilotaggio in...
Leggi anche: Tragedia a Orta Nova: 34enne perde la vita in un incidente sul lavoro
Temi più discussi: Daniel, 26 anni, morto nel disastro aereo di Valbrembo. I sindaci della zona: Sospendere i voli; Ultraleggero precipita a Valbrembo: perde la vita Daniel Taino, istruttore di Pianengo; Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: morto l'istruttore Daniel Taino, 26 anni. Il testimone: L'ho visto sbattere contro un palo della luce e venire giù; Tragedia a Valbrembo. Cade aereo della scuola per piloti. Muore l'istruttore, gravissimo l'allievo.
Tragico incidente a Valbrembo: morto il 27enne Daniel Taino durante un volo su ultraleggero. Grave l’allievo di 19 anni che era con lui Leggi tutto facebook
Daniel, 26 anni, morto nel disastro aereo di Valbrembo. I sindaci della zona: Ora verifiche, sospendere i voliDaniel Taino, 26 anni, morto nel disastro aereo di Valbrembo. I sindaci della zona: Ora verifiche, sospendere i voli ... bergamonews.it
Daniel Taino, 26 anni, morto nello schianto con l'aereo a Valbrembo: la virata, i cavi colpiti, l'ala che si è staccataLe prime ipotesi sul Cessna biposto precipitato tra le case durante un'uscita con la scuola di volo di Enac. Lo strazio della mamma e il dolore degli amici piloti. Prese le telecamere di una ditta per ... msn.com