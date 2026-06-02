Tragedia aerea a Valbrembo | Daniel Taino perde la vita in un incidente con ultraleggero allievo in gravi condizioni

A Valbrembo, Bergamo, un incidente con un ultraleggero ha provocato la morte di un istruttore di volo e ha lasciato un allievo in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto durante un volo di addestramento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'istruttore è deceduto. L’allievo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il pomeriggio si era fatto limpido e corto, il rombo basso di un motore a pistoni sopra i campi, la pista che taglia il verde come una riga di matita. Poi il silenzio. A Valbrembo, vicino a Bergamo, un volo di addestramento è finito in tragedia: una notizia che pesa, perché tocca un luogo di passioni semplici e mestieri seri. Erano da poco passate le 16 quando un piccolo aereo è precipitato nei pressi dell’aviosuperficie di Valbrembo. I primi messaggi parlavano di un ultraleggero. Poco dopo, dai rilievi sul posto, è emerso il riferimento a un Cessna 152, un biposto da turismo usato da molte scuole per l’addestramento di base. La dinamica non è ancora chiara. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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