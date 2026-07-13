Nell’aprile 2025, un volo Wizz Air da Londra a Atene ha rischiato un incidente all’aeroporto di Luton. L’aereo ha quasi urtato un altro velivolo durante le operazioni di rullaggio. L’errore è stato attribuito ai piloti, che non hanno seguito correttamente le procedure. La vicenda è stata resa nota oltre un anno dopo, quando sono stati divulgati i dettagli ufficiali.

È successo nell’aprile 2025, ma l’errore è stato reso noto soltanto più di un anno dopo. Quel mattino, presso l’aeroporto Luton di Londra, si è sfiorato l’incidente aereo. Un velivolo Wizz Air in partenza per Atene decollò quasi alla fine della pista, rischiando di finire contro la ferrovia e un’autostrada. A causare il potenziale disastro sarebbero stati parametri di volo errati inseriti sul computer di bordo. L’incidente aereo sfiorato sul volo Londra Atene Un Boeing 737 Max ha sfiorato per 162 metri un disastro aereo, decollando a pochi metri di distanza dalla fine dell’asfalto della pista aeroportuale. Appena 5 secondi di ulteriore ritardo e il velivolo sarebbe potuto andare a schiantarsi contro la ferrovia e la strada ad alto scorrimento che si trovano nei pressi dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente aereo all'aeroporto di Luton col volo Wizz Air Londra-Atene, svelato l'errore dei piloti

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Avion pericol coliziune cu muntele la Aeroportul Bacau - 1 decembrie 2025

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