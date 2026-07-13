Due secondi e il volo Wizz Air per Atene poteva finire in tragedia La causa? Un errore informatico dei piloti durante il decollo

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso aprile, un volo Wizz Air da Luton a Atene ha rischiato una tragedia durante il decollo a causa di un errore informatico dei piloti. L’incidente è stato evitato in extremis, secondo quanto riferito dall’ente britannico che si occupa di indagini sugli incidenti aerei. Dopo mesi di analisi, il 9 luglio è stato pubblicato un rapporto che descrive i dettagli dell’evento e i rischi corsi durante quei secondi.

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Tragedia sfiorata lo scorso aprile per un volo charter Wizz Air, decollato dall’aeroporto di Luton, vicino Londra, e diretto ad Atene. A raccontarlo, dopo mesi di indagini, è l’AAIB, l’ente britannico che si occupa di investigare sugli incidenti aerei (l’equivalente della nostra ANSV), che il 9 luglio ha pubblicato un bollettino inquietante. A bordo del Boeing 737 Max c’erano 168 persone: 162 passeggeri, quattro assistenti di volo e due piloti. L’aereo, riporta l’inchiesta del Telegraph, “è sfuggito al disastro per soli due secondi a causa di un errore informatico dei piloti durante il decollo”. Il problema, spiega l’AAIB, riguarda le cosiddette “V speeds”: sono i calcoli che i piloti devono inserire nel computer di bordo prima del decollo per sapere esattamente a quale velocità l’aereo deve staccarsi da terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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