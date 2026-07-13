Il volo Wizz Air da Londra a Atene ha evitato un incidente a pochi metri di distanza dal suolo. La compagnia Ascend Airways, ora scomparsa, operava il volo e ha sorvolato una zona a circa 162 metri di altezza, circa due secondi prima di un possibile impatto. L’aereo è riuscito a evitare ostacoli e atterrare in sicurezza. Non ci sono stati feriti tra i 162 passeggeri a bordo.

Una tragedia sfiorata per 162 metri, circa due secondi: un volo operato dalla compagnia Ascend Airways (che oggi non esiste più) per conto di Wizz Air con a bordo 168 persone sarebbe potuto uscire fuori pista all’aeroporto di Luton, Londra, nel corso del suo decollo verso la destinazione finale, Atene, nell’aprile 2025, ma con i fatti che sono emersi soltanto in questi giorni. Cosa è successo. Il volo in questione, il 5411 operato da un Boeing 737 Max, è riuscito ad alzarsi in volo soltanto pochi istanti prima di raggiungere la fine della pista. A renderlo noto un documento pubblicato dall'Air Accident Investigation Branch (AAIB), ovvero l’agenzia britannica che indaga sugli incidenti aerei civili e sugli incidenti gravi avvenuti nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel disastro aereo sfiorato per soli due secondi. Cosa è successo al volo Wizz Air da Londra ad Atene

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Incidente aereo Kentucky, il motore si stacca durante il decollo del volo cargo

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